شكرا لقرائتكم وظائف صحية وتعليمية شاغرة للنساء في غرفة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة مكة المكرمة- ممثلة بمركز توظيف الوظائف والعمل عن بعد- عن توفر عدد من الوظائف الصحية والتعليمية الشاغرة للنساء، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، وذلك وفق الوظائف والتخصصات التالية: – أطباء باطنة. – أطباء مقيمون. – مساعد طبيب. – مساعد تمريض. – ممرضات. – أخصائي نفسي. – أخصائي أشعة. – أخصائي مختبرات. – إدارة صحية. – أطباء أسنان. – علاج طبيعي. – علاج تنفسي. – أخصائية تغذية. – سجلات طبية. – رياض أطفال. وبينت الغرفة أن الشروط المطلوبة هي: . الحصول على بطاقة التصنيف الطبي للوظائف الصحية. . التخصصات التعليمية لحلمة الدبلوم التربوي. وأوضحت الغرفة أن على الراغبات بالتقديم ممن تنطبق عليهن الشروط إرسال طلباتهن على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مع إحضارالسيرة الذاتية في موعد أقصاه 14 فبراير 2019م. وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف: (0125305152) .

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف صحية وتعليمية شاغرة للنساء في غرفة مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.