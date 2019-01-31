شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ماسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مرافق سور للتشغيل والصيانة “ماسا”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي.

. أخصائي معالجة.

. مهندس أجهزة.

. مهندس هيدروليكي.

. مهندس التآكل.

. مدير شبكات المياه.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م.

وبينت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



مختارات بتوجيه الملك سلمان .. محمد بن سلمان ينهي بنجاح القضية الأكبر تعقيدًا والأكثر تناولًا إعلاميًّا



طريق وادي وج المسيال بالطائف حوادث مأساوية.. والأهالي: أنقذوا أرواحنا و مركباتنا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.