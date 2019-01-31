شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى الاتصالات السعودية في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياص، والمدينة المنورة، والدمام”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محلل أول الأعمال (للنساء/ الرياض).

. أخصائي تحليل الأعمال (للرجال/ الرياض).

. مشرف السلامة والأمن (للرجال/ المدينة المنورة).

. مدير مناوب- الأمن والسلامة (للرجال/ الدمام).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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