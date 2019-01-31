شكرا لقرائتكم 19 وظيفة هندسية وفنية شاغرة في شركة أسمنت ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة أسمنت ينبع -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندسون كيميائيون (عدد 12 وظيفة).

. مشغل أول غرفة التحكم المركزي (عدد وظيفتين).

. مشغل غرفة التحكم المركزي (عدد وظيفتين).

. قائد عمليات التعدين.

. رئيس قسم العمليات.

. رئيس قسم المعالجة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الموافق 31 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أبريل 2019م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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