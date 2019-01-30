13 وظيفة صحية شاغرة في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

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جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في ينبع. وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: . استشاري- علم الأورام وعلم الأوعية الدموية. . استشاري – طب الجهاز الهضمي. . طبيب مقيم- الطب المهني. . طبيب مقيم- أمراض النساء والولادة. . طبيب مقيم- لحديثي الولادة. . طبيب مقيم- وحدة العناية المركزة. . مسجل- أخصائي حديثي الولادة. . مسجل- أخصائي اللثة. . مسجل- أخصائي حشو الأسنان. . مسجل- أخصائي تخدير. . مسجل- أخصائي التصوير التشخيصي. . مسجل- أخصائي جراحة. . مسجل- أخصائي صحة الأسرة والمجتمع. وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يناير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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