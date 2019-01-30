شكرا لقرائتكم 22 وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض، وفروعها في محافظة الأحساء.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. محلل تطبيقات (للرجال/ الرياض).

. أخصائي شبكات (للرجال/ الرياض).

. مهندس حاسوب (للرجال/ الرياض).

. محلل برمجيات (للرجال/ الرياض).

. أخصائي قواعد البيانات (للرجال/ الرياض).

. مسؤول قواعد البيانات (للرجال/ الرياض).

. فني حاسب (للرجال/ الرياض).

. منسق طلبات المشتريات الخاصة (للرجال/ الرياض).

. منسق جمارك وتخليص جمركي (للرجال/ الرياض).

. محرر خطابات (للرجال/ الرياض).

. أستاذ مساعد في الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ الأحساء).

. محاضر في الخدمات الطبية الطارئة (للرجال/ الأحساء).

. أستاذ مساعد في علوم الأشعة (للرجال/ الأحساء).

. محاضر في علوم الأشعة (للرجال/ الأحساء).

. أستاذ مساعد في العلاج التنفسي (للرجال/ الأحساء).

. محاضر في العلاج التنفسي (للرجال/ الأحساء).

. أستاذ مساعد في العلاج الطبيعي (للرجال/ الأحساء).

. محاضر في الإحصاء الحيوي (للرجال/ الأحساء).

. محاضر في الكيمياء الحيوية (للرجال/ الأحساء).

. محاضر في علم السلوك (للرجال/ الأحساء).

. محاضر في العلاج الطبيعي (للنساء/ الأحساء).

. أستاذ مساعد السريرية التغذية (للنساء/ الأحساء).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 جمادى الأولى 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 7 جمادى الثانية 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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