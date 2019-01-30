شكرا لقرائتكم وظائف هندسية وإدارية شاغرة في مصفاة ساتورب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي بيئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البيئة، الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

. مدير الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، هندسة الحاسوب)، أو ما يعادلها.

. مراقب ومشغل مصنع: شهادة الدبلوم في الهندسة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)



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