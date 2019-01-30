شكرا لقرائتكم وظائف بحثية وصحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف بحثية وصحية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. عالم أبحاث أول.

. فني تخدير أول.

. فني ثالث تقنية المعلومات- فني دعم تقني.

. طبيب طب وجراحة العيون.

. طبيب عظام الأطفال.

. أخصائي أول علاج طبيعي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2019م.

وأشارت إلى أن على الراغبين بالتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



مختارات هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365



الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.