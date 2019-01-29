شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير مناوب- الأمن والسلامة (مكة المكرمة).

. مشرف السلامة والأمن (مكة المكرمة).

. مدير مناوب- الأمن والسلامة (المدينة المنورة).

. مدير التسويق (الرياض).

. مشرف تحليلات البيانات (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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