شكرا لقرائتكم 82 وظيفة هندسية وفنية شاغرة في شركة الفلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل، ومدن أخرى.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل- تصميم ورسومات (عدد وظيفتين).

. أخصائي المواد (عدد 20 وظيفة).

. مهندس موقع (عدد 50 وظيفة).

. مساعد مهندس (عدد 10 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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