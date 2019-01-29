شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين في شركة ندى بالرياض والخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي- التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة- عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة الخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف مبيعات (عدد وظيفتين للجنسين/ الرياض والخبر).

. موظف إداري (للرجال/ الخبر).

. محاسب (للجنسين/ الخبر).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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