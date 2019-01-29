شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة في شركة نوماك بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، وهندسة تكنولوجيا الآلات).

. مشرف ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة الميكانيكية.

. مهندس ميكانيكي: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مدير الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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