شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في الهيئة السعودية للمقاولين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين- المتخصصة بتنظيم وتطور قطاع المقاولات- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التسويق والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والإعلان)، ويفضل درجة الماجستير.

. موظف تطوير الخدمات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يناير 2019م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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