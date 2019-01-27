شكرا لقرائتكم وظائف صحية شاغرة للرجال في صحة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جاران ممثلة بإدارة الموارد البشرية توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال، على بند (105) بمسمى “مثقفي حمى الضنك”، للعام 1440 / 1441هـ.

وبينت المديرية أن الوثائق المطلوبة للتقديم هي:

. شهادة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الصحة العامة.

. الهوية الوطنية.

. شهادة الخبرة (والمطلوب منها برنت التأمينات الاجتماعية).

ونوهت المديرية أن على المتقدمين التقيد بالآتي:

– الحرص على تسجيل كافة بياناتهم بشكل كامل وصحيح ويتم الانتهاء من التسجيل في جلسة واحدة.

– أن يحتفظ المتقدم برقم الطلب كوسيلة للاستفسار عن الإجراءات النهائية للتقديم والتي تأتي تباعًا لفترة التسجيل، وسوف يتم الإعلان عنها في مواقع التواصل ورسائل الجوال.

وأوضحت المديرية أن التقديم متاح اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1440/5/21هـ، ويستمر لمدة 5 أيام، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:(هنا)



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