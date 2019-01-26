شكرا لقرائتكم وظائف للجنسين بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بالهيئة بمحافظة جدة بنظام التعاقد، للعمل بمسمى (مصمم، وصانع محتوى) للقيام بعمل التصاميم أو إدارة وصناعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مصمم جرافيك:

– مصمم جرافيك للتصاميم المتحركة والثابتة للتعاقد للعمل ضمن فريق مركز التواصل الرقمي.

– القدرة الكاملة على التعامل مع مختلف برامج التصميم.

– القدرة على الابتكار والإبداع والتميز المستمر.

– التطوير المستمر في تقنيات التصميم.

– يجيد العمل على برامج شركة أدوبي Adobe.

2- صانع محتوى – إدارة وصناعة محتوى:

– إعداد المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية بأسلوب إبداعي.

– يجيد إدارة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

– المتابعة والتفاعل المستمر مع فريق العمل.

– التأكد من جودة محتوى التصاميم والسعي للإبداع والتجديد المستمر.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية مع ملف الأعمال إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]



مختارات بعد عام على طرحه.. مزايا جديدة في واتساب بزنس



وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.