25 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 4 مدن

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جدة - خالد شويل - أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي حقل- الأنابيب الملفوفة (عدد 4 وظائف). . مستشار تطبيقات. . مدير مشروع. . مهندس أول خدمات الحقل. . مدير تحالفات الشركاء. . مهندس التطبيقات التجارية. . مدير مشروع- الرقمية. . محلل مهندس دعم العملاء. . محلل مهندس دعم العملاء- قيادي. . مدير مبيعات أنظمة التحكم الفنية. . قائد المالية التشغيلية. . مدير أول المبيعات. . أخصائي الإصلاح والصيانة. . مدير أول- رئيس فريق التعويضات والمزايا. . أخصائي حقل- التكسير (عدد وظيفتين). . مشغل حقل. . أخصائي حقل- التدعيم. . أخصائي إدارة الموردين. . مسؤول الموارد البشرية. . مشرف حقل- الأنابيب الملفوفة (عدد وظيفتين). وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2019م. ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)

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