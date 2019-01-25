وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك في 7 مدن

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جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، وتبوك، وحائل، وبريدة، وعنيزة، والزلفي”. وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أمين الصندوق (حائل). . مساعد مبيعات (بريدة). . محلل مبيعات وتسويق (الرياض). . مساعد مبيعات (جدة). . مساعد مبيعات (حائل). . مساعد مبيعات (عدد وظيفتين/ تبوك). . مساعد مبيعات (الزلفي). . مساعد مبيعات (عنيزة). وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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