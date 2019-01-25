6 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

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جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . اختصاصي قسم قاعدة البيانات (الرياض). . فني أبحاث (الرياض). . طبيب متخصص- العظام والتجميل (الرياض). . كاتب جناح (عدد وظيفتين/ الرياض). . اختصاصي ترميز طبي- السجلات الطبية (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2019م. وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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