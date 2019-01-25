شكرا لقرائتكم وظائف هندسية شاغرة لدى شركة سيمينس بالرياض والخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس مبيعات- أنظمة الأمن (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

. مهندس مبيعات- أنظمة الحريق (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، أو الهندسة الكهربائية).

. مهندس مبيعات- أنظمة الأمن (الخبر): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 يناير 2019م.

وبينت شركة سيمينس أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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