شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك خالد عن حاجتها لشغل الوظائف الأكاديمية الشاغرة على مسمى “أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد”، والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1440- 1441هـ، للعمل بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة لها، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن تكون شهادة الدكتوراه (وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك أو أستاذ) من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– أن يكون تخصص الدكتوراه امتدادًا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

– اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تجريها الأقسام العلمية (إن وجدت).

– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

– إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجًا من جامعة لغة الدراسة بها غير الإنجليزية وفق الآتي:

– للمتقدمين على وظائف كليه اللغات والترجمة وأقسام اللغة الإنجليزية في الكليات الأخرى بما لا يقل عن درجة (550) في اختبار TOEFL أو (6.5) في اختبار IELTS.

– للمتقدمين على البرامج الأخرى التي تقدمها الجامعة باللغة الإنجليزية (التخصصات الصحية، العلوم، العلوم الإدارية والمالية، الهندسة، الحاسب) بما لا يقل عن درجة (500) في اختبار TOEFL أو (6.0) في اختبار IELTS.

وأوضحت الجامعة، أن الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط تعبئة استمارة التقديم إلكترونيًّا، وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 21/ 05/ 1440هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 25/ 05/ 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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