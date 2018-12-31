شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة لاند مارك في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في مدينة أبها.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

موظف مساعد متجر (عدد وظيفتين).

مدير متجر (عدد وظيفتين).

مساعد مدير متجر.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



مختارات للراغبين في الزواج لأول مرة .. هذه شروط سند محمد بن سلمان لدعمكم



بيان مهم من حساب متابعات الخليج 365 قبل انتهاء 2018 مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.