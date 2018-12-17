شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة إيلاف في #جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الأمن والسلامة (للرجال).

. مدير الأمن (للرجال).

. ممثل خدمات الضيوف‎ (عدد وظيفتين/ للجنسين).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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