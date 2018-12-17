شكرا لقرائتكم #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. تقني طبي- علم الوراثة الخلوي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم التكنولوجيا الطبية، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص علاج الرعاية التنفسية.

. كبير محللين- المعلومات الصحية (جدة): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو العلوم المعلوماتية، أو العلوم الصحية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

المملكة ردًّا على الشيوخ الأميركي: نرفض التدخل في شؤوننا أو التعرض للملك وولي العهد بأي شكل من الأشكال



متى يُفصح عن الدخل في #حساب_متابعات الخليج 365 ؟ .. مع التسجيل أم بعد القبول؟



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.