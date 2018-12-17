شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة في السلام لصناعة الطيران بالخرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف تعليمية وتدريبية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدرس صيانة عامة للطائرات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. طيار: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الجوية.

. مدرس مشغل أجهزة التزود بالوقود جوًّا: درجة البكالوريوس في تخصص أجهزة التزود بالوقود جوًّا.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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