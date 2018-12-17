وظائف شاغرة لدى فنادق #هيلتون في #مكة والظهران

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والظهران.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق أحداث المجموعة والمؤتمرات (الظهران).

. قائد/ مشرف خدمات الأغذية والمشروبات (مكة المكرمة).

. شيف/ طاهي حفلات (مكة المكرمة).

. فني كهرباء (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)

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