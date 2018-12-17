وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، وينبع. وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي منتجات زراعية (الرياض). . ممثل مبيعات الأنابيب (حائل). . مهندس ثان- معالجة (حائل). . مشرف- عمليات التميز (حائل). . مشرف- البيئة (ينبع). وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2018م. وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) المملكة ردًّا على الشيوخ الأميركي: نرفض التدخل في شؤوننا أو التعرض للملك وولي العهد بأي شكل من الأشكال



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