شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية شاغرة في شركة #إميرسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. أخصائي الخدمات اللوجيستية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (سلسلة التوريد، أو الخدمات اللوجيستية، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مهندس ضمان ومراقبة الجودة- صمامات التحكم والسلامة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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