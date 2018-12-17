شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية شاغرة في شركة #الكفاح القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الصحة والسلامة والبيئة: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مهندس تخطيط: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 فبراير 2019م.

وأكدت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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