وظائف صحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات البورد والدكتوراه والبكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض. وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على اسم: . استشاري طب الأسرة الرعاية المنزلية: شهادة الدكتوراه أو البورد في تخصص طب الأسرة. . أخصائي أمراض القلب والرئة (للسعوديين): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص تقنية التروية. . فنيو القلب والأوعية الدموية (للسعوديين): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص تقنية القلب والأوعية الدموية. وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2018م. وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) المملكة ردًّا على الشيوخ الأميركي: نرفض التدخل في شؤوننا أو التعرض للملك وولي العهد بأي شكل من الأشكال



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