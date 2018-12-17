وظائف بالشركة السعودية للخطوط الحديدية.. هنا رابط التقديم

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (SAR) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة هندسية شاغرة للعمل بمحطة السكك الحديدية بمدينة الرياض لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، بمسمى (مهندس معماري Architect Engineer)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مهندس معماري (Architect Engineer). الشروط:

1- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية.

2- حديث التخرج لا يشترط وجود خبرة سابقة. موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/12/17م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا). طقطقة على طيران أديل بعد درجة خزانة الأمتعة



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