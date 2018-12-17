شكرا لقرائتكم الخارجية تعلن توفر وظيفة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، وإنفاذاً للتوجيهات الكريمة وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، توفر وظيفة شاغرة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

طريقة التقديم:

1- من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

2- كما يرجى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي:

[email protected]

لمزيد من المعلومات ومعرفة مسمى الوظيفة: فضلا الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

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