شكرا لقرائتكم جامعة بيشة تبدأ تلقي طلبات التقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - بيشة

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة بيشة فتح باب التقديم على وظائف التعاون لأعضاء هيئة التدريس، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439- 1440هـ، اعتباراً من اليوم الأحد (9 ربيع الثاني 1440هـ)، وذلك لسد احتياج الكليات في التخصصات المتاحة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة بيشة الدكتور سعيد بن عبدالله القرني أن عناصر المفاضلة بين المتقدمين ستكون وفق المؤهل بحيث تكون الأولوية لحامل المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى، مع ضرورة الاطلاع على السجل الأكاديمي، والتأكد من مستواه العلمي في مقررات التخصص. مؤكدًا على أن شروط التعاون تنص على أن لا يتم التعاون مع من كان معدله أقل من جيد جداً وعدم التعاون مع غير السعوديين في حال وجود أعضاء هيئة تدريس سعوديين في التخصص ذاته (أستاذ مساعد فأعلى). مشدداً على دليل التعاون -المتاح الاطلاع عليه على موقع العمادة الإلكتروني- يمنع التعاون مع حملة البكالوريوس غير السعوديين، كما سيتاح التقديم من جميع مناطق المملكة شاملاً الذكور والإناث.

وقال الدكتور القرني إن التقديم سيكون عن طريق منصة “تعاون” الإلكترونية عبر بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط التالي (هنا)، مبيناً أنه على من يرغب بالتعاون إدخال بياناته من خلال المنصة وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل أن تقوم لجنة الفرز بمراجعة الأوراق وإرسال أسماء المرشحين وفق الضوابط المحددة في دليل التعاون للكليات لإجراء المقابلات واستكمال الإجراءات اللازمة لعملية التعاون. مفيداً بأن باب التعاون يعد فرصة لجميع الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والإسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس.

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