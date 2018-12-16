شكرا لقرائتكم #وظائف صحية شاغرة للجنسين بمستشفى #الهيئة_الملكية في #ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في ينبع. وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية: . أخصائي علاج تنفسي. . أخصائي تمريض- مراكز الرعاية الصحية الأولية. . أخصائي تمريض. . أخصائي علاج طبيعي (للنساء). . أخصائي تخطيط القلب الصوتي. . فني تخطيط دماغ وعضلات. . فني تخطيط قلب. . فني جبس وتجبير. . أخصائي علاج النطق. . أخصائي أشعة (للنساء). . مساعد طبيب أسنان. . أخصائي قياس السمع. . فني إمداد التعقيم. وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 ديسمبر 2018م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) سر الأسورة الحمراء في يد محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي



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