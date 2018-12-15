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شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية وبحثية شاغرة في جامعة #كاوست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية- كاوست- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.
وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. محلل المالية والتخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال، أو الهندسة).
. عالم حاسوبي: درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، والعلوم الحاسوبية، والهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.
. مدير تسويق الابتكار: درجة الماجستير في تخصصات: (الفنون، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 ديسمبر 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا)
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