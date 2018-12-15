شكرا لقرائتكم #وظائف إدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة الجبيل.

وأبرزت شركة صدارة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثاني تخطيط الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة سلسلة التوريد، والأعمال التجارية، والهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

. محلل مالي ثاني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت شركة صدارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 ديسمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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