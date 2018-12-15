شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في عبداللطيف جميل للتمويل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مطور برمجيات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الحاسب الآلي، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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