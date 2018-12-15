شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تطرح 66 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (66) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 4 شركات القطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– الشركة السعودية للمباني الجاهزة.

– الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة.

– شركة دانة.

– شركة سنابل السلام.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب.

. مهندس معماري.

. رسام هندسي.

. مهندس اتصالات.

. مهندس حاسب آلي.

. إداري مشتريات.

. أمين صندوق.

. إداري موارد بشرية.

. بائع.

. موظفة إدارية.

. سكرتيرة.

. بائعة.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018م، وتستمر لمدة 4 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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