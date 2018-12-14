19 وظيفة شاغرة في شركة جنرال إلكتريك بالرياض والشرقية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والظهران، والخبر”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير استشارات التحليلات. . مستشار أول تحليلي. . مستشار تحليلي. . مدير الاستشارات. . مستشار أول الخدمات الاستشارية. . مدير أول الاقتراحات. . مهندس برمجيات. . أخصائي مركز الخدمة. . مشغل تقويس الأنابيب. . مدير المشروعات والعمليات. . مستشار تكامل سير العمل. . مشرف نظم المعلومات الجغرافية- المحطة. . أخصائي الاتصالات والمناهج. . مشغل سلكي. . مهندس صيانة- سلكي. . فني سلكي. . مشغل أول سلكي. . مشغل سلكي- الفجوة. . مهندس أول سلكي. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2018م. ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا) وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة عصام قباني بجدة وأبها



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