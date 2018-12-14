بالتفاصيل.. #الخارجية تعلن عن وظائف بـ #منظمة_الصحة_العالمية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت وزارة الخارجية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، للعمل لدى منظمة الصحة العالمية. وبينت وزارة الخارجية أن على الراغبين بالتقديم الدخول على الرابط التالي: (هنا). وأوضحت الوزارة أن على المتقدمين تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة، التالي ([email protected]). ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). #ترامب يبعث برسالة واضحة من وراء تصريحاته عن المملكة



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