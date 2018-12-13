شكرا لقرائتكم #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن.. هنا رابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة رأس الخير الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على:

. مهندس أول- عمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

. أخصائي- الشبكات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

. مهندس عمليات (NH3): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).

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