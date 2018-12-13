شكرا لقرائتكم تفاصيل الوظائف الشاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . كبير علم النفس العصبي الإكلينيكي- قسم الأطفال (الرياض). . مشغل محطة ثان (الرياض). . مهندس موقع/ كهربائي (الرياض). . مساعد مشغل معالجة مياه (الرياض). . مساعد خدمات الطعام (الرياض). . مساعد رئيس تمريض (الرياض). . استشاري مساعد- طب الأورام (جدة). . مساعد استشاري- أمراض الدم/ لأورام الأطفال (جدة). . ممرض ثالث (جدة). وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 فبراير 2019م. وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا). فيديو.. ضبط 4.3 كيلو جرامات من مادة الشبو المخدرة بجدة



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