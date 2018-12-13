شكرا لقرائتكم رابط التقديم على وظائف شركة النهدي الطبية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد مبيعات قاعة عرض (للرجال).

. مدير العلامة الخاصة (للجنسين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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