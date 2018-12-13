شكرا لقرائتكم #وظائف_هندسية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ثاني صيدلة: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

. أخصائي ثاني المعلوماتية الطبية التصويرية: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا التصوير الطبي.

. مهندس ثالث تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، ونظم المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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