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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة للسعوديين في شركة مهارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها، في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي تسويق: شهادة الدبلوم في تخصص التسويق.
. أخصائي الرواتب: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الموارد البشرية، المالية، المحاسبة).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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