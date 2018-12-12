شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية في مركز أرامكو الطبي.. هنا رابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وتأتي الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. مراجع/ مدقق أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، علوم الحاسب الآلي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. أخصائي الأمراض العصبية: درجة الماجستير في مجال علم الأعصاب.

وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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