شكرا لقرائتكم بالتفاصيل.. وظائف شاغرة بكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي الاعتماد وضمان الجودة- الشؤون الأكاديمية: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير التطوير الوظيفي- شؤون الطلاب: درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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