شكرا لقرائتكم وظائف فنية شاغرة في السلام لصناعة الطيران بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى، بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ميكانيكي.

. فني كهربائي/ الكترونيات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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