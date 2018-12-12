شكرا لقرائتكم 5 وظائف فنية وإدارية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال في #الجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. كهربائي (عدد 4 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية.

. مدقق حضور وانصراف: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة العامة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر 2018م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)

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