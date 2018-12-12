شكرا لقرائتكم 12 وظيفة إدارية شاغرة في مصرف الراجحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير مشروع”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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