شكرا لقرائتكم 17 وظيفة شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس إنتاج- عمليات مناولة السوائل.

. مهندس تحسين.

. كيميائي.

. كيميائي أول.

. أخصائي تقني.

. مهندس أول صيانة.

. أخصائي تقني تحليلي.

. مهندس تشغيل العمليات.

. مهندس صيانة- ميكانيكي.

. قائد جدولة الصيانة.

. مشرف التخطيط والجدولة.

. مهندس تكنولوجيا المعلومات.

. مهندس أول الموثوقية.

. مدير دعم أعمال تكنولوجيا المعلومات.

. مدير خدمات البنية التحتية.

. مهندس صيانة- معدات.

. منسق نشاط الصيانة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 ديسمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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